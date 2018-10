Bossche bollen en Big League Chew geliefd bij jeugdtoernooi Gryphons

Jezus, wat zijn die dingen groot, zie je ze denken. Nee ze kunnen even niet gestoord worden in de kantine van de organiserende vereniging. Daan Vonk (12) en Teije Ammerlaan (11), twee pupillen van het derde klasseteam van BSC Alphians uit Alphen aan den Rijn, hebben hun mond vol. Hun mondhoeken zijn bedekt met chocola, terwijl de slagroom zelfs tot in hun neusgaten is doorgedrongen. “Lekker man, zo’n bol. Veel lekkerder dan die Haagse moorkoppen die wij kennen”, laat Vonk even later weten wanneer-ie weer ‘aanspreekbaar’ is. “Ik denk dat ik er straks nog wel eentje lust. Als pitcher hoef ik gelukkig toch nauwelijks te lopen, haha.” Zijn teammate is het roerend met hem eens: “Ik overdrijf niet als ik zeg dat het eten van een Bossche bol het hoogtepunt van dit toernooi is. Daan heeft gelijk, we zijn nog niet klaar met deze lekkernij. Het enige verschil tussen ons is dat ik als ‘eerste honk’ wél af en toe keihard moet rennen”, verduidelijkt Ammerlaan. Opvallend is dat hun team overwegend uit meiden bestaat. “Deze twee knullen zijn in meerdere opzichten te bestempelen als de lucky guys”, concludeert coach Wessel de Korte met een brede grijns.