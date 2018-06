Bossche buurt mag meebouwen aan wijk met computergame

Welke voorzieningen ontbreken in je wijk? Hoe moet de openbare ruimte er uit zien? Via de computergame Bouw je Buurt kunnen buurtbewoners hun wijk vormgeven. En als het ontwerp heel goed is, maakt het kans om ook daadwerkelijk gerealiseerd te worden.

Het spel wordt op zaterdag 23 juni in Brasserie Le Mirage gelanceerd. Buurtgenoten kunnen er virtueel door makkelijke symbolen in de buurt voorzieningen toevoegen of weghalen. Zelfs vanuit huis kunnen ze in hun eigen tijd meespelen en meedenken over de buurt via de site www.bouw-je-buurt.nl .