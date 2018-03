Bossche D66 kiest niet voor Eric Logister, maar voor Mike van der Geld als kandidaat-wethouder

'Toename forse criminaliteit door jongeren in Den Bosch-West'

16:38 DEN BOSCH - Steeds meer jongerengroepen in Den Bosch-West houden zich volgens het college van B en W bezig met 'forse criminaliteit'. ,,De straatcultuur is zorgelijk omdat het de kraamkamer is voor een eenvoudige overstap naar criminaliteit'', aldus het college dat zich ook zorgen maakt over een aantal jongeren in de Hambaken. Voor problemen in beide wijken is een (nieuwe )aanpak bedacht.