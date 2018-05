Bossche gehandicapten protesteren tegen grindpad: Bezint eer ge begrint!

Het was de bedoeling dat voorbijgangers zelf konden ervaren hoe het is om je met een rolstoel of rollator over grind voort te moeten bewegen. Maar de meeste passanten kwamen met de auto en die stopten er natuurlijk niet voor.

Volgens Roos Kapteijns van het platform was zondag 27 mei bewust gekozen als actiemiddag. Het was namelijk de landelijke Parkendag. Daaraan doet Den Bosch niet mee. ,,Dit pad is aangelegd met kiezels, waardoor het ontoegankelijk is voor mensen met een rolstoel of rollator. En wie een visuele beperking heeft heeft ook nauwelijks grip op deze looproute. " En de naastgelegen weg is ook geen alternatief want daar rijden er te veel auto's. Geen gelukkige ingreep dus, vindt het platform: Bezint eer ge begrint!