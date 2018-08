'Bossche kermis en artiesten versterken elkaar'

Klok tikt door bij ONE Week Filmpro­ject van Solos

18 augustus DEN BOSCH - Voor het vijfde jaar op rij hebben jonge film- en documentairemakers gestreden om het Paradepaardje, de felbegeerde award voor de winnaar van het ONE Week Filmproject van Solos. Hoewel er nog geen oordeel is geveld, lijken alle inzendingen een hoge kwaliteit te bevatten. Er is echter één probleem: twee van de vijf deelnemende teams hebben de deadline net niet gehaald. De organisatie is nog in beraad over eventueel te nemen maatregelen.