Bossche koerier beroofd van wisselgeld en pizza's

Met deze app krijg je sneller en vaker groen licht op de fiets

11:33 DEN BOSCH - Minder of zelfs niet hoeven wachten tot het stoplicht eindelijk op groen springt; vanaf donderdag 15 maart is het zover voor fietsers in Den Bosch. Fietsers kunnen een gratis app downloaden die in contact staat met stoplichten en een seintje geeft als zij er aankomen.