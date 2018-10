Bossche Luchtwachters eisen gezonde lucht op straat

De luchtkwaliteit in Den Bosch is ronduit bedroevend, stellen de actievoerders. ,,Tot voor kort was die het slechtst in het centrum ter hoogte van de Zuid-Willemsvaart. Hoewel het al weer een poos geleden is dat de scheepvaart is verplaatst, is dat gebied nog altijd zwanger van de stikstofdioxide. Maar sinds afgelopen april, toen de meest recente metingen van Luchtmeetnet.nl hebben plaatsgevonden, is het zwaartepunt van de luchtverontreiniging vastgesteld in de buurt van de kruising bij het Provinciehuis", verduidelijkt Luchtwachter Ben van Bennekom.