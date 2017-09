Bossche MeloDiva's naar Gay Games in Parijs, maar 'we kunnen geen van allen zingen'

Via via werden wat dames bij elkaar gescharreld: zusjes, nichtjes, de tante van die en de vriendin van die. Alle dames kregen een proeftijd, want dertig vrouwen onder mekaar… De jongste is in de 30, de oudste is 70. De meesten komen uit Den Bosch en dat is te horen ook. Nog geen jaar na de eerste repetitie zijn de MeloDiva’s een fenomeen in Den Bosch.