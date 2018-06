Bossche partijen: ‘Snel duidelijkheid over exploitatie nieuw theater’

Gemeente wil dat zeecontai­ners verdwijnen van stads­strand in Den Bosch

29 juni DEN BOSCH - Na bezwaren van omwonenden wil de gemeente af van de zeecontainers op stadsstrand de Witte Sieb tegenover de Bossche Tramkade ,,De gemeente is enthousiast over het stadsstrand. Daarom is ook een vergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan. Maar dat geldt niet voor de containers'', aldus een woordvoerster van de gemeente.