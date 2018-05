Bossche politiek nog paar weekjes in een spagaat

PowerUp073 heropent jeugdcen­trum in samenwer­king met Bossche Jongeren

18:06 DEN BOSCH – Het jongerencentrum aan de Gestelseweg in Zuid-Oost is vandaag heropend onder toeziend oog van vele buurtbewoners. In de afgelopen zes weken is het centrum opgeknapt door Bossche jongeren uit de wijk en het team van PowerUp073, een netwerkorganisatie die Bossche jongeren uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.