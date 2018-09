Bossche regio struikelt over afstemming bouwmarkten

Parkeer­fout­je, bedankt: één auto tussen bergen zand in Den Bosch

12:14 DEN BOSCH - Even niet die brief van de gemeenten gelezen of toevallig vergeten waarom die gele waarschuwingsborden er ook alweer staan. Daar kun je een paar dagen later nog wel eens last van hebben. Dat blijkt maar weer eens in Den Bosch.