Bossche stalkster van voetballer uit Keldonk mogelijk terug naar cel

Kapucijnen­kloos­ter wordt stadkloos­ter San Damiano

16:49 DEN BOSCH - Het kapucijnenklooster aan de Van der Does de Willeboissingel in Den Bosch krijgt na het vertrek van de laatste kapucijner een nieuwe naam: stadklooster San Damiano. De officiële naam gaat in op 1 augustus het moment dat de sleuteloverdracht is.