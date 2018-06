Bossche struikelstenen voor vermoord joods echtpaar

Razzia

Arthur Neuhaus (1901) en Martha Davids (1905) kwamen allebei uit Duitsland. Vanaf 1939 woonden zij in de Ophoviuslaan. Hier werd in 1938 Marianne geboren. Als vader en moeder in 1942 het huis verlaten, geven ze hun dochtertje mee aan een vriend. Terwijl Marianneke in Limburg is, worden vader en moeder in 1943 gearresteerd tijdens een razzia in Heusden. Ze gaan op transport naar Westerbork, en op 2 maart verder naar Sobibor. Drie dagen later worden ze daar vergast.