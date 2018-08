Bossche toerist (21) valt van stadsmuur in Kroatië en overlijdt

Opname in JBZ minder vanzelf­spre­kend

8:06 DEN BOSCH - Ongeveer twee jaar nu is het Jeroen Bosch Ziekenhuis bezig met het concept positieve gezondheid. Daarbij is nadrukkelijk het doel om gezondheidswelzijn van mensen in Den Bosch en omstreken te verhogen. Wat onderzoekend begon krijgt steeds meer handen en voeten.