Bossche urban scene in de spotlights bij WSC

DEN BOSCH - Het World Skate Center vormde zaterdag -met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht- het toepasselijke decor van een manifestatie over (de toekomst van) de 'urban' scene op lokaal niveau.

Zowel vertegenwoordigers van politieke partijen als de zogeheten urbanisten gaven hun visie weer middels korte pitches. Tot besluit was er nog een gezamenlijke ondertekening van een manifest, waaraan tal van wensen zijn gekoppeld.

De urban cultuur lééft, ook in een stad als Den Bosch. Het is algemeen bekend dat duizenden Bossche jongeren zich op de een of andere manier zich aangetrokken voelen tot de betreffende cultuur. Voorbeelden zijn er te over.

Ter illustratie is het WSC in de loop der tijd uitgegroeid tot een walhalla voor onder andere skateliefhebbers, mag de urban dansschool Cypher HQ zich verheugen op een snel groeiende populariteit, heeft het (grootschalige) event Kings of Colors al meerdere succesvolle edities voortgebracht, en is ook het concept Smèrrig erin geslaagd de harten van talloze jongeren te veroveren.

"Op dat soort initiatieven mogen we trots zijn. Maar er zit nog zoveel méér in het vat! Gezien de enorme belangstelling is het zaak om met z'n allen de urban scene naar een nog veel hoger niveau te tillen", onderstreepte Bart van Velzen, namens Dukebox medeorganisator van de bijeenkomst. "De culturele, maatschappelijke en economische waarde wordt door de hedendaagse politiek flink onderschat."

Lisette van der Swaluw, de kersverse voorzitter van Kings of Colors, was het daarmee eens: "Ondanks de successen moet Kings of Colors elk jaar weer vechten om het prachtige evenement te kunnen organiseren. Dat is toch grote onzin? Jammer genoeg kiest ons redelijk conservatieve gemeentebestuur doorgaans liever voor mainstream. Mijn boodschap: zet die deur nou eens écht open, temeer omdat het op de diverse deelterreinen barst van het talent."

Ufuk Kâhya, lijsttrekker van GroenLinks, hamerde op zíjn beurt op de kracht van urban culture door rechtstreeks te refereren aan de situatie die hij afgelopen zomer in Detroit aantrof. "Een gevaarlijk achterafstraatje is daar dankzij urban art getransformeerd tot een culturele hotspot", aldus Kâhya.



Collin Hoogeveen en Tobias Renner waren present namens IK073, een initiatiefgroep die bijna drie jaar geleden is ontstaan om klim- en bolderactiviteiten in Den Bosch te lanceren. "Het benodigde materiaal -waaronder 1400 klimgrepen- hebben we al, maar we zijn nog steeds op zoek naar een geschikte accommodatie met voldoende hoogte. Helaas is Den Bosch vooralsnog een witte vlek op de kaart", wist Hoogeveen.



Ruud Schouten, interim-voorzitter van het WSC, benadrukte dat -gekeken naar de impact- de verdere ontwikkeling van urban culture een prominente plaats verdient bij de komende coalitieonderhandelingen.



Van de aanwezigen had alleen PVV-voorman Alexander van Hattem duidelijk een afwijkende mening: "Ik vind het ronduit ongepast wanneer er gemeenschapsgeld gestoken wordt in allerlei culturele organisaties en projecten. Ze moeten hun eigen broek zien op te houden, en daarmee basta."