Bossche vader Marc (38) schenkt dochter Bregje (6) een van zijn nieren

DEN BOSCH - Dankzij een nieuwe behandeling kunnen sinds vijf jaar in het Radboudumc ook heel jonge kinderen een transplantatie krijgen met een volwassen nier. ,,Nu kon ik mijn nier schenken aan mijn dochter. Als ik haar ermee help, is de keuze snel gemaakt", vertelt Marc Obbens uit Den Bosch. De nier wordt niet geplaatst in het bekken, zoals bij volwassenen, maar in de buik.

Bregje had een aangeboren nierafwijking waardoor ze al op 4-jarige leeftijd moest gaan dialyseren. Sinds de niertransplantatie in februari is ze met sprongen vooruit gegaan. Marc: ,,Ze is in in een half jaar tijd acht centimeter gegroeid en zes kilo aangekomen. Ze is niet meer futloos, maar heeft energie en kan lekker spelen met leeftijdgenootjes. Ze is meer kind geworden, dat is echt indrukwekkend. Dat je als vader dit voor je dochter kunt betekenen, maakt me extra blij en trots op haar."

22 kinderen

In de afgelopen vijf jaar werden 22 kinderen onder de 10 jaar geholpen, in 2017 alleen al acht. Tot 2013 kon het niet, maar dankzij een nieuwe techniek krijgen steeds meer heel jonge nierpatiëntjes een nieuwe nier in het Radboudumc in Nijmegen.

Het transplanteren van jonge kinderen gebeurt in Nederland verder alleen nog in Rotterdam en Amsterdam. ,,Bij heel kleine kinderen is onvoldoende ruimte voor een volwassen nier in het bekken, de plek die we normaal gebruiken bij niertransplantaties", stelt hoogleraar nierziekten Luuk Hilbrands.

In de buik

Sinds een paar jaar kan de nier ook in de buik worden geplaatst. ,,Dat is een stukje hoger in het lichaam. In plaats van aansluiting op de noodzakelijke bloedvaten in het bovenbeen koppelen we de nieuwe nier aan bloedvaten ter hoogte van de navel."

Nadeel: het risico is iets groter, omdat de operatie wat lastiger is en er relatief veel bloed van een klein kind door een grote nier gaat. Hilbrands: ,,Maar jonge kinderen moeten anders nog jaren dialyseren, waardoor het bloed veel minder goed gespoeld wordt dan met een eigen nier. De groei blijft achter en de kinderen zijn futlozer, met ontwikkelingsachterstanden tot gevolg. Zo snel mogelijk een niertransplantatie heeft daarom onze voorkeur."

Sinds 1966

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat chirurgen van het Radboudumc de eerste niertransplantatie verrichtten. In Nederland waren alleen artsen van het Leids UMC, in 1966, eerder. Een halve eeuw later zijn zo'n 4300 niertransplantaties verricht op Nijmeegs grondgebied. Het Nijmeegse ziekenhuis is een van de drie grotere niertransplantatiecentra in Nederland.

In de jaren zeventig was de kans dat de functie van de nier in het eerste jaar na transplantatie verloren ging groter dan 30 procent. ,,Tegenwoordig is dat door betere medicijnen minder dan 10 procent." Van de getransplanteerde Nijmeegse patiënten heeft meer dan de helft na tien jaar nog een functionerende nier. ,,Bij zes werkt de nier al ruim veertig jaar."

Levende donoren

Waar tot voor kort nierpatiënten vrijwel volledig afhankelijk waren van overleden donors, is inmiddels het aantal 'levende' donoren met 60 tegen 40 procent in de meerderheid. Hilbrands: ,,De match tussen nier en ontvangende patiënt hoeft minder nauwkeurig, ook door de betere medicatie tegen afstoting. Daardoor kunnen ook niet-familieleden een nier doneren."

Zeker bij kinderen is dat een uitkomst. ,,Eerst waren we afhankelijk van vrijwel alleen de ouders, maar die hebben soms zelf een nierziekte, waardoor zij geen nier kunnen afstaan. Dan is een nier van een oom, tante of vriend erg welkom."