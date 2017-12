Bossche Vakschool fietst naar Glazen Huis Apeldoorn voor Serious Request

DEN BOSCH - Een inzamelingsactie van de Bossche Vakschool voor 3FM Serious Request 2017 leverde ruim 2600 euro op. Leerlingen en leerkrachten van de school brachten de cheque woensdag per fiets naar Het Glazen Huis in Apeldoorn.

Moe maar voldaan arriveerden zes leerkrachten en zeven leerlingen bij het Glazen Huis. De groep had er zojuist een 100 kilometer lange tocht van ruim 7 uur opzitten. ,,We zijn vanmorgen om kwart over zeven vertrokken vanaf onze school aan de Hervensbaan in Den Bosch", blikte leerkracht Hans van den Heuvel terug. ,,Het was wel behoorlijk mistig onderweg, maar problemen hebben we niet ondervonden Helemaal geen lekke banden of zo gelukkig. . Alleen een paar vastgelopen kettingen, maar dat was snel verholpen."

Inzamelen

Leerlingen en docenten van de Bossche Vakschool maakten de afgelopen weken een rondgang langs familie en kennissen om geld in te zamelen voor het goede doel. Daarnaast was er vorige week een kerstmarkt op de school, waarvan een deel naar Serious Request ging. ,,Ons streefbedrag was 1500 euro, maar we gaan zometeen een cheque van 2614 euro aanbieden", liet leerkracht Van den Heuvel niet zonder trots weten.

Wandelend

Vorig jaar gingen leerlingen en docenten van de Bossche school wandelend naar het Glazen Huis in Breda, wat toch 50 kilometer is vanuit Den Bosch, om de cheque met het ingezamelde geld persoonlijk aan de organisatie te overhandigen.