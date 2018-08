Bossche voetballer die tegenstander uit Haaften tegen hoofd schopte moet de cel in

Mist rond moskeekoe­pel in Den Bosch

7:00 DEN BOSCH - De PVV in Den Bosch wil weten of de gemeente in de gaten heeft wat er bij de islamitische school Milli Görüs aan de Ruwekampweg gebeurt. De NIF-school (Nederlandse Islamitische Federatie) is in Nederland omstreden omdat Milli Görüs banden heeft met de radicale imam Yildiz.