Bossche voorzitter bushcrafters: Verdachte Brech gaat zeker gevonden worden

PVV noemt extra vrije dagen Bossche basis­school vanwege offerfeest 'ontoelaat­baar'

23 augustus DEN BOSCH - De PVV-fractie van de gemeenteraad Den Bosch heeft vragen gesteld aan het college van B en W over het feit dat kinderen van basisschool De Kwartiermaker in Den Bosch twee dagen later aan het schooljaar begonnen zijn. De reden voor de vertraging is het islamitische offerfeest.