Bossche Zelfstroom haalt investeerder binnen

DEN BOSCH - Zelfstroom in Den Bosch, de grootste verhuurder van zonnepanelen aan particulieren, heeft met Autobinck een nieuwe investeerder binnengehaald. Met de nieuwe investeerder hoopt Zelfstroom sneller te kunnen groeien. Het bedrijf heeft nu 6500 huizen van zonnepanelen voorzien. Volgens oprichter Bram Leijten moeten dat er in 2020 zo'n 50.000 zijn.

Autobinck Smart Mobility, de innovatieve tak van Autobinck Group, heeft al eerder geinvesteerd in Zelfstroom. Het is nu uitgegroeid tot de grootste aandeelhouder van Zelfstroom. Oprichter Bram Leijten blijft onveranderd als aandeelhouder en algemeen directeur betrokken bij de Bossche onderneming. Zelfstroom heeft sinds 2017 ook een samenwerking met Triodos Bank.

Mobiliteit

Zelfstroom lijkt een wat vreemde eend in de bijt bij Autobinck. Met deelnemingen in onder andere Snappcar, de overname van Radiuz en Yor24, richt het bedrijf zich voornamelijk op nieuwe vormen van mobiliteit. ,,De wegen van duurzame energie en mobiliteit zouden elkaar wel eens kunnen kruisen. Zoals we dat bij Tesla al heel duidelijk zien", aldus Paul Zekhuis, hoogste baas bij Autobinck.

AutoBinck Group, gevestigd in Den Haag, is een van de hoofdrolspelers op de Europese mobiliteitsmarkt. AutoBinck is actief in 8 Europese landen. De groep heeft 50 werkmaatschappijen, verdeeld over 4 divisies: Car Distribution & Retail, Leasing & Finance, Parts & Accessoires en Smart Mobility. AutoBinck telt 2.700 medewerkers. De jaaromzet bedraagt ruim 1 miljard euro.

Verhuurder

Zelfstroom is sinds de oprichting in 2014 uitgegroeid tot een van de grootste partijen in zonnepanelen. Het bedrijf zegt de grootste verhuurder van zonnepanelen in Nederland te zijn. Inmiddels heeft het bedrijf, waar 75 mensen werkzaam zijn, ruim 6.500 woningen in heel Nederland voorzien van zonnepanelen.