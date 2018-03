Bosschenaar Bram de Vrind perst er op de racefiets zes klassiekers achter elkaar uit: 'Ik wilde iets unieks doen'

UPDATE Schietpartij in woonwijk Rosmalen, twee mannen opgepakt: 'Ik moest wegduiken voor de schoten'

6:06 ROSMALEN – In een woonwijk in Rosmalen is dinsdagavond een schietpartij geweest. Twee mannen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident, meldt de politie aan deze krant. Een omstander kwam net aanfietsen toen er in de straat, de Buskeshoeven, geschoten werd. ,,Ik moest wegduiken voor de knallen."