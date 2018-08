Bosschenaar majoor Marco Kroon legt krans bij 'onthoofd' Gedenkteken Indiëgangers

DEN BOSCH - Ruim 150 belangstellenden hebben zaterdag stilgestaan bij 37 Bossche militairen en anderen die tussen 1942 en 1962 in voormalig Indië zijn gesneuveld. Dat gebeurde bij het Gedenkteken Indiëgangers in Den Bosch.

Het monument aan de Zuiderparkweg werd enkele weken geleden vernield. De bronzen lotusbloem en een schaal werden gestolen en een stenen plaat met een gedenktekst beschadigd. Onbekenden hadden een grote glazen pot met de tekst 'Home Sweet Home' op de plaats van de ontluikende lotus gezet. "Die heb ik maar weggehaald. Dat past niet echt bij de herdenking", aldus voorzitter Jeroen Stam van de stichting Ouwestomp vóór de herdenkingsceremonie. Jeroen Stam: "Woorden schieten tekort voor gebrek aan respect voor Bossche gesneuvelden"

"Woorden schieten tekort bij het zien van het gebrek aan fatsoen en respect tegenover deze 37 mannen die het hoogste offer brachten en hun families", aldus Stam in zijn openingstoespraak. "Het is nooit een discussie geweest of deze herdenking wel of niet door zou gaan. We gaan sowieso verder met herdenken. Anders wordt herdenken vergeten."

Kroon

Bosschenaar Majoor Marco Kroon, drager van de militaire Willems-Orde, legde samen met Hans Josemans en Nelly van Erp-Meesters een krans bij het monument. "Frans Meesters; een broer van mijn vader, is bij de 'Slag om Java' in 1942 op 21-jarige leeftijd gesneuveld", vertelt ze even later. "Die vernieling gaat nergens over hè. Deze jongens hebben gevochten en zijn gestorven voor de eer van ons land. Eerlijk gezegd mogen de handen van de dieven eraf vallen. Dat is echt Bosch hè."

Ze vervolgt: "Ik ken Marco Kroon van de televisie. Het is een echte Bosschenaar hè. Het was een hele eer om met hem die krans te leggen. Ik heb vaag iets meegekregen van dat verhaal dat de majoor onder meer een fantast zou zijn. Ik denk niet dat het waar is. Allemaal sensatie. Hij heeft van koningin Beatrix ooit de hoogste ridderorde gekregen. Daar gaan ze dan een paar jaar later over lopen vitten. Ik geloof het niet allemaal."

Voorzitter Jeroen Stam: "Woorden schieten tekort'. Op de achtergrond het monument zonder bronzen lotusbloem. © Peter De Bruijn