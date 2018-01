Bosschenaar mishandelt vriend met kolf van vuurwapen en wordt aangehouden

Politie: 85 meldingen over vuur­werk­over­last in Den Bosch

15:20 DEN BOSCH - De politie zegt op 29 en 30 december 2017 in totaal 85 keer klachten te hebben gekregen over vuurwerkoverlast in Den Bosch. Zestig meldingen werden geregistreerd via Facebook en de rest bij de meldkamer.