Bosschenaar slaagt niet in missie om Elfstedentocht al suppend te volbrengen

PvdA Den Bosch heeft zorgen over windmolen­park

13:23 DEN BOSCH - De PvdA in Den Bosch maakt zich zorgen over Blue Bear Energy en de ontwikkelingen van een windpark in de polder tussen Den Bosch en Oss. Blue Bear heeft de afgelopen jaren gronden in de polder aangekocht om er in de toekomst windmolens te plaatsen en zo 'het initiatief van de ontwikkeling van een windpark naar zich toegetrokken', aldus de PvdA.