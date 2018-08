Bosschenaar slaat gemeente met kopie envelop om de oren

DEN HAAG/DEN BOSCH – De gemeente Den Bosch wilde donderdag tijdens een rechtszaak in Den Haag niet accepteren dat Bosschenaar Anton Dijkstra op tijd een bezwaarschrift over zijn weggesleepte auto had opgestuurd.

‘Wij hebben niets gehad, dus is Dijkstra te laat met zijn bezwaar,’ aldus de gemeentewoordvoerder bij de Raad van State. Dijkstra wapperde vervolgens met het bewijs dat hij wel degelijk op tijd zijn bezwaarschrift had opgestuurd. Weliswaar niet per aangetekende post, maar wel via een postagentschap. Daar had hij voor verzending een kopie van de envelop gemaakt waarop duidelijk de datum van 15 januari 2016 op de frankeringscode was te lezen.

Ook rechter en staatsraad H. Lubberdink krabde zich achter de oren, ’als de envelop op 15 januari is verzonden dan was die wel op tijd verzonden. Dan moet de ontvanger in dit geval Den Bosch toch aannemelijk maken dat ze de brief niet heeft ontvangen.’ Toch wilde de gemeentewoordvoerder er niet aan, ’wie zegt dat die envelop is verzonden en of er wel een bezwaarschrift in de envelop zat.’ Daarop stelde de staatsraad vast dat gemeentes tijdens rechtszaken zelf ook vaak frankerings- en postkamerstempels als bewijs aanvoeren dat zij brieven hebben verzonden, ’of gelden er voor burgers andere regels dan voor overheden,’ vroeg de staatsraad.

Zoekgeraakt

Daar wist de Bossche woordvoerder niet zo gauw een antwoord op te geven. Volgens Dijkstra is de kopie voldoende bewijs dat hij het bezwaarschrift heeft verzonden en dat het, of in de post, of bij de gemeente is zoekgeraakt. En dat moet volgens hem voor risico van de gemeente komen, ’want anders wordt je als burger verplicht om altijd dure aangetekende brieven te sturen. Dat doen gemeentes toch ook niet.’

Mocht de Raad Dijkstra in het gelijk stellen dan zal de gemeente alsnog moeten ingaan op Dijkstra’s bezwaren tegen het wegslepen van zijn auto uit de Pater Bleijstraat. ‘Daar hadden onverlaten mijn geparkeerde Twingo voor een garage van een niet zo populaire wijkbewoner geduwd. Ik had hem daar niet neergezet dus stond ik niet fout geparkeerd en wil ik de 400 euro wegsleepkosten terug. Daar procedeer ik nu al twee jaar over,’ aldus Dijkstra.

Uitspraak volgt binnen enkele weken.