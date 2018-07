Boten van Reddingsbrigade Rosmalen teruggevonden na diefstal, aanhoudingen in Uden

ROSMALEN/UDEN - Het waren hectische dagen voor de Reddingsbrigade Rosmalen, maar al met al lijkt alles goed te komen. De vorige week ontvreemde boten, motoren en een trailer zijn teruggevonden in Uden. Daar zijn ook aanhoudingen verricht. ,,We zijn hartstikke blij."

Vorige week kreeg de Reddingsbrigade in Rosmalen een telefoontjes, zo vertelt voorzitter Peter Dona. De persoon uit Uden vroeg zich af of 'de reddingsbrigade hun boot toevallig verkocht had'. ,,Want hij zag hoe het bootje in Uden uit elkaar werd gehaald. Dat kan niet, reageerde ik eerst nog, maar het registratienummer klopte. We zijn direct naar onze opslag gegaan op Landgoed Coudewater."



Emotionele waarde

Volledig scherm Eén van de gestolen boten van de Reddingsbrigade Rosmalen © Reddingsbrigade Rosmalen Daar bleek de container inderdaad opengebroken. Er waren onder meer boten, motoren, een trailer en een hoop spullen kwijt. Een grote klap voor de kleine vereniging met ongeveer 200 leden. ,,Niet alleen financieel", zo vertelt Dona. ,,Ook één van onze rubberboten genaamd 'de Johan' was gestolen. Deze boot was vernoemd naar een overleden clublid. Die boot heeft een grote emotionele waarde."

Er wordt direct aangifte gedaan bij de politie, en samen met de tip van de beller wordt een deel van de spullen en één boot al snel teruggevonden. Een oproep op Facebook dit weekeinde doet de rest. ,,Vermoedelijk werd het de daders te heet onder de voeten", zo denkt Dona. ,,Want de trailer met boot werd later gedumpt in het buitengebied bij Uden. Op die boot staat ook groot 'Reddingsbrigade Rosmalen' op, dus de dieven konden er ook niet zo heel veel mee."

Er zijn door de politie enkele personen aangehouden in verband met de diefstal in Uden, zo laat de politie ook weten. Daar hebben ze de zaak nog in onderzoek.

Ramp

De boten worden vooral gebruikt bij evenementen als de intocht van sinterklaas in Den Dungen en de nieuwjaarsduik. Verder worden de boten gebruikt voor de opleiding van kinderen. Dona: ,,Als we de boten kwijt waren geraakt, dan was dat een ramp geweest voor de vereniging. Ik denk niet dat we dat hadden overleefd. Nu missen we waarschijnlijk alleen nog wat spullen, zoals spanbanden. Maar daar komen we wel overheen."