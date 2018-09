Bourgondisch 's-Hertogenbosch is er bijna klaar voor: 'Flinke investering'

Kleine Bossche bierbrou­wers verenigen zich in gilde: 'We hopen dat festivals straks niet meer om ons heen kunnen'

8:07 Do 13 sep. Vier kleine, Bossche bierbrouwers hebben zich verenigd in een Bosch' Brouwersgilde. Doel is om de lokale biertjes te promoten, onder meer bij de grote evenementen in de stad.