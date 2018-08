Brabantse gedeputeerde Spierings wil voorzitter worden van landelijke D66

Zorgen dat je het beter doet dan Bauhaus

7:00 VENLO - Op het parkeerterrein vóór superbouwmarkt Bauhaus in Venlo is deze dinsdagochtend gemakkelijk een plaatsje te vinden aan een hoofdzakelijk glazen wand met links een drive-in voor bouwmaterialen, in het midden de bouwmarkt en rechts tuincentrum De Stadstuin. Hét kenmerk van Bauhaus: alles ineen met (in Venlo) 17.000 vierkante meter om te winkelen. Kortom: vergelijkbaar met wat Bauhaus op de Groote Vliet in Rosmalen wil.