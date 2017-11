Brabantse politie wil dumpers van drugsafval zelf laten opdraaien voor kosten

Volledig scherm © Thinkstock

Woensdag deed ze voor het eerst zo'n vordering tijdens een rechtszaak: ze wil ruim zestig mille terugzien van vijf verdachten, waaronder inwoners van Geldrop en Gemert. Het is aan de rechter om zo'n claim toe te wijzen. Als dat in deze zaak gebeurt, zal korpschef Frans Heeres dat waar mogelijk blijven doen, zegt hij.

Zekerheid laat nog even op zich wachten, de rechter vonnist pas op 25 januari. Ze moet dan de politie als 'benadeelde partij' zien. In de regel zijn dat mensen die schade leden door inbraken of overvallen, en slachtoffers (of nabestaanden) van geweld.

Keihard

Frans Heeres: “De aanpak drugs- en ondermijnende criminaliteit is een speerpunt. We pakken verdachten hiervan dan ook keihard aan. Dat betekent ook dat we de gemaakte onkosten gaan verhalen op de verdachten. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat de maatschappij voor deze kosten moet opdraaien.”

Opruimkosten van gedumpt en vaak levensgevaarlijk drugsafval zijn een groot en nog steeds groeiend probleem in Brabant. Ze komen in de regel voor rekening van Staatsbosbeheer of de gemeente, en het gaat in de regel om tienduizenden euro's per keer.

De daders worden zelden gepakt: het afval wordt 's nachts gedumpt en pas later gevonden door wandelaars, boswachters of grondeigenaren. Als dat particulieren zijn, kunnen zij de rekening krijgen. Dat gebeurde onder andere in Valkenswaard en Nuenen. De laatste zaak ligt voor de bestuursrechter: de grondeigenaren vinden het een gemeente-verantwoordelijkheid. Valkenswaard probeert zelf de vervuilers op te sporen en doet nog een boete voor illegale dumping bij de rekening.

Loodsen

De rechtszaak waar de politie zich bij aansloot gaat niet over chemicaliën in de natuur. Het Openbaar Ministerie vervolgt acht mannen die grondstoffen als zoutzuur en aceton rondreden en opsloegen in loodsen in Halsteren en Bavel. Er stond in totaal ruim veertigduizend liter, het veilig opruimen ervan kostte iets meer dan zestig mille. Die heeft de politie betaald, maar de rekening gaat wat haar betreft naar vijf verdachten.