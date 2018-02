Twee Brabantse Vuelta-etappes in 2020? Provincie legt al 1 miljoen opzij

Marco Borsato over single 'Vrienden' met ex-Bosschenaar Van Koningsbrugge: 'Dit is niet plastic en nep, maar echt'

9:18 TILBURG/DEN BOSCH - Marco Borsato komt voor zijn clubtour 'Thuis' in mei twee keer naar de 013 in Tilburg, beide concerten zijn uitverkocht. Een interview met de grootste vaderlandse artiest aller tijden, over zijn nieuwe tour, album en 'Vrienden', een single die in samenwerking met onder andere ex-Bosschenaar Jeroen van Koningsbrugge tot stand kwam.