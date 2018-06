Brand verwoest grote graafmachine in Den Bosch, waarschijnlijk aangestoken

JBZ Den Bosch betreurt verkeers­cha­os: parkeerga­ra­ge dinsdag weer deels open

25 juni DEN BOSCH - De overdekte parkeergarage van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch gaat dinsdag weer gedeeltelijk open. Bovendien worden er zolang het nodig is extra verkeersregelaars ingezet om de autostromen in goede banen te leiden.