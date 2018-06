Bredanaar (22) opgepakt voor mishandeling verkeersregelaar Wim Theijken in Empel

Emoties bij Van Maerlant-team na 240 km rennen voor goede doel: 'Iedereen steeg boven zichzelf uit'

13:17 DEN BOSCH - Nicole en Erik den Hartog uit Den Bosch verloren hun zoon Sijmen aan kanker in 2015. Een jaar eerder werd de ziekte ontdekt. Ze verbleven lang in het Utrechtse Ronald McDonaldhuis, omdat Sijmen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) werd behandeld. Er ontstond een band voor het leven. Zondagmiddag finishten ze op het Domplein na 240 kilometer rennen voor het goede doel. Met een glimlach van oor tot oor. Maar er waren ook emoties.