Broeder Hans zegent deze dierendag circa 20.000 beestjes in tuin stadsklooster Den Bosch

DEN BOSCH - Op Werelddierendag, de sterfdag van Franciscus van Assisi - de patroonheilige van de dieren - worden hier en daar ook dieren gezegend. In de tuin van stadsklooster San Damiano heeft broeder Hans zich laat in de middag over duizenden dieren ontfermd. Een stuk of tien honden en twee complete bijenvolkeren zijn besprenkeld met wijwater. "Eigenlijk zegen ik geen dieren, maar de liefde tussen mens en dier."

Nieuwsgierig onderzoekt Guusje de wereld om haar heen. De teckel reageert razend enthousiast bij elke begroeting. "Mijn vrouw Nettie is begin augustus overleden. Nu heb ik alleen mijn Guusje nog", vertelt Rob van den Bosch. "Een ontzettend braaf hondje zoals je ziet. Doet werkelijk geen vlieg kwaad. Alles is normaal aan Guusje, behalve misschien dat ze nog nooit een nestje heeft gehad. Voor zover ik weet is ze bovendien nog steeds maagd. Ik hoop dat ze in de toekomst enkele jongen mag werpen. Die ervaring gun ik haar van harte!"

Roemer, de vier maanden jonge Cairn Terriër van Evelyn Sauer, is óók van de partij. "Mijn snoesje heeft geen enkele connectie met Emile, hóór. Het is een erg lief en vrolijk beestje. Hopelijk blijft Roemer nog heel lang bij mij", glimlacht Sauer vertederend. Ze verkeert eveneens in gezelschap van Snuffie, een vijftienjarige West Highland white terriër. Het hoogbejaarde 'Cesar'-hondje is zowel blind als doof. "Snuffie, die er nu uitziet als een 'Beatle', is een tijdje ziek geweest waardoor we de trimsalon een keertje hebben overgeslagen."

Even later is het verzamelen geblazen. Broeder Hans (van Bemmel), in het dagelijkse leven fungerend als gardiaan bij de Bossche minderbroedergemeenschap, doet een stap naar voren voor een korte verhelderende toespraak. "De liefde tussen mens en dier staat bij deze zegening centraal. Het gaat om de verbinding tussen alles wat leeft. Ook het respect voor de plantenwereld is van wezenlijk belang. In het Zonnelied, geschreven door onze heilige Franciscus van Assisi(1182-1226), komen álle relevante aspecten terug. Dus kom, laten we eerst met z'n allen proberen een paar coupletten te zingen."

Na de samenzang maakt broeder Hans zich op voor het moment suprême: het zegeningsritueel met behulp van wijwater. Roemer, Guusje, Snuffie en verschillende andere honden komen één voor één aan de beurt. Opvallend is dat geen enkele viervoeter protest aantekent. Wanneer dit deel erop zit, wordt elders in de kloostertuin een vervolg gegeven aan het ritueel. Want dáár bevinden zich twee kasten met in totaal zo'n 20.000 bijen. "Bijen geven ons veel plezier. Ze bestuiven de bloemen en planten naar hartenlust, en velen maken ook nog eens honing. Daar mogen we niet alleen de bijen maar ook God bijzonder dankbaar voor zijn", aldus broeder Hans.