Broers Langenbach van D’n Beer willen ook in De Kentering in Rosmalen

,,Wij zijn in gesprek met de pandeigenaar, maar het is ook wachten op de afwikkeling van het faillissement van de vorige eigenaar. En vervolgens moeten er ook weer vergunningen aangevraagd worden’’, reageert Langenbach. D’n Beer had de afgelopen tijd al een aantal activiteiten die normaal in De Kentering gehouden werden. ,,Maar lang niet allemaal, want daar is onze zaak te klein voor. Wij horen wel van een aantal clubs en verenigingen dat ze weer terug willen naar De Kentering als wij die gaan runnen.’’