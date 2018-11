Burgemeesters: Brabantse criminelen rijden nog steeds in de gele trui

Genoeg geweest: kinderboek­win­kel Nooitge­noeg in Den Bosch stopt

7 november Wo 7 nov. Het is langzaam een met uitsterven bedreigde winkelsoort, die van het kinderboek. Per 15 december sluit kinderboekenwinkel Nooitgenoeg in de Stoofstraat, na 23 jaar te hebben bestaan.