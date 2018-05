Onbegrip

Buurtbuschauffeurs zijn niet allemaal even gelukkig met het besluit van Arriva. Sommigen tonen begrip, maar Jan Kuppens uit Liempde hoort daar niet bij. ,,Wij zijn vrijwilligers, we rijden niet voor Arriva, maar voor onze klanten. En die moeten we zaterdag in de kou laten staan. Ik rij zelf ook vaak op zaterdag, ik heb dan vaak mensen in de bus die willen gaan shoppen in Den Bosch. Dat gaat niet lukken nu en dat vind ik jammer."