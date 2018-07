Caféganger wil met vals geld betalen in Den Bosch en wordt aangehouden

'Overval' op Aly Baba Burgers in Den Bosch was diefstal: 120 euro gestolen

17:11 DEN BOSCH - Het incident bij Aly Baba Burgers in Den Bosch op zaterdagavond blijkt geen overval, maar een diefstal te zijn geweest. Toen de eigenaar van de zaak even achter was deden twee mannen een greep in de kassa. Ze zouden 120 euro hebben meegenomen.