CDA in Den Bosch wil een wethouder eenzaamheid

Masters of Hardcore verwelkomt zomertijd met anthem Angerfist

25 maart DEN BOSCH - Art of Dance, de organisator van het internationaal hoog in aanzien staande Masters of Hardcore, heeft zaterdagnacht circa 25.000 enthousiaste fans uit binnen- én buitenland mogen begroeten. Het grootste indoor muziekfestival ter wereld in z'n soort was zoals gebruikelijk één groot harmonieus feest, waarbij er ondanks de grote aantallen nauwelijks incidenten waarneembaar waren.