Cel gevraagd voor Bosschenaar voor pistolen onder matras en in jaszak

DEN BOSCH - Niet één maar twee pistolen vond de politie november vorig jaar in een Eindhovense woning. Een daarvan was doorgeladen. Gebruiksklaar en dus levensgevaarlijk. ,,Van vuurwapens ga je dood", constateerde het OM nuchter en eiste vijftien maanden celstraf, plus nog ruim zes aan openstaande dagen.

Een mooi, bijzonder groot huis, dat had Bosschenaar Faysal L. (34 jaar) eind vorig jaar gehuurd in de Eindhovense villawijk De Karpen. Trots somde hij de slaap- en badkamers op voor de rechtbank. Maar die had meer interesse voor de kapstok. Toen de politie na een tip binnenviel, hing daar een jas met in de zak een doorgeladen pistool. Aan dezelfde kapstok bungelde een tweede jas. Zonder wapen maar wel bijzonder want deze was kogelwerend. Er lag meer in huis: kogels, en onder een matras een tweede pistool.

Dat eerste, in de jaszak, was van Faysal zelf, bekende hij vlot. Maar het was alleen ter bescherming. Hij woont tijdelijk in Eindhoven omdat zijn Bossche woning is gesloten door de burgemeester nadat er op was geschoten. Waarom weet Fasysal niet, bezwoer hij, wel dat hij blijkbaar gevaar loopt. Vandaar een pistool zodat hij 'waarschuwingsschoten kan lossen'. Van het tweede pistool weet hij niks. Er waren die nacht drie stellen bij hem blijven slapen na een stapavondje op het Stratumseind en waarschijnlijk had een van hen het wapen laten liggen.

Fouilleren

Daar geloofde officier van justitie Hugo Storij niks van. Wie een wapen heeft, heeft dat om het bij zich te hebben. Niet om het ergens zomaar te laten liggen, wist hij. Als het echt van bezoek was, dan had de eigenaar er dus de hele avond en nacht mee over het Stratumseind gelopen en ook dat leek erg onwaarschijnlijk: stapgasten worden regelmatig gefouilleerd. Faysal was al tweemaal eerder veroordeeld voor wapenbezit en hem staat nog een flinke rechtszaak te wachten voor openlijk geweld. Bij elkaar genoeg voor vijftien maanden cel, vond de officier.