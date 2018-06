Cementrum Den Bosch definitief een monument

In Zaltbommel gevonden wiet was 120.000 euro waard: Bossche­naar (39) vrijgela­ten

12:18 ZALTBOMMEL/DEN BOSCH – De hennep die maandag bij een inval in een growshop in Zaltbommel in beslag werd genomen, had een waarde van ruim 120.000 euro. Dat laat de politie woensdag weten. Vier verdachten werden opgepakt. Eén van hen, een 39 jarige man uit Den Bosch, is na verhoor weer vrijgelaten.