Chaotische avondspits: hier staat het vast in Brabant

Adriana Hernández voert lijst 50Plus met verrassende namen in Den Bosch aan

17:48 DEN BOSCH – Adriana Hernández uit Den Bosch is door de leden van 50Plus in Den Bosch unaniem verkozen tot lijsttrekker tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De al 21 jaar in Den Bosch woonachtige Mexicaanse van geboorte wordt op de lijst gevolgd door een aantal opvallende namen.