Circa duizend nieuwjaarsduikers in Oosterplas

Werk van Gert en Nellie Mulder staat te kijk op CHV Noordkade in Veghel

16:07 VEGHEL - Uitgelicht is de titel van een expositie met Materiewerken en Recyclewerken van Nellie en Gert Mulder die tot en met 4 februari 2018 te zien is in de Wijbenga Silo in de Hal op de begane grond Cultuurfabriek en in De Afzakkerij. De expositie is een initiatief van Kunstgroep De Compagnie.