Coach probeerde trampolinespingster Blekkink nog op te vangen: 'Ze sprong te langzaam'

Onderzoek in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg bracht een breuk aan de zijkant van de zesde nekwervel aan het licht. Het goede nieuws was dat er geen sprake is van neurologische schade.

De 22-jarige Blekkink ondergaat begin volgende week een operatie, waarbij een plaatje ingebracht wordt. Ze moet rekenen op een revalidatie van een halfjaar. Coach Lennard Villafuerte stond er met zijn neus bovenop, toen het misging. Al had hij niet direct door dat de situatie ernstig was.

Opvangen

Met een matje op de trampoline probeerde hij Blekking op te vangen na een mislukte sprong. ,,Ze sprong te langzaam. Ze landde met hoofd, handen en benen tegelijk op de mat. Waarschijnlijk heeft ze daarbij haar nek verdraaid. Dit soort situaties komen vaker voor op training, maar dit keer kwam Carlijn ongelukkig terecht", aldus Villafuerte die tot in de avond bij zijn geblesseerde pupil bleef.

In eerste instantie dacht de coach dat de schade meeviel. Omdat Blekking klaagde over een zere nek en tintelingen in haar arm, werd voor de zekerheid 112 gebeld. De opgetrommelde traumahelikopter bleek niet nodig. Ambulancepersoneel stabiliseerde de sportster en bracht ze met de ziekenwagen naar Tilburg. Daar moet ze blijven tot na de operatie.

Kerstshow