Code geel nog de hele nacht van kracht: vooral lokale wegen kunnen glad zijn

Hoge nood langs het verhoogde spoor in Rosmalen

17:11 ROSMALEN - De wanhoop nabij lijken ze, de bewoners langs het verhoogde spoor in Rosmalen die zich verenigd hebben in bewonerscollectief Overlast verhoogd spoor Rosmalen. Al snel nadat het spoor vanwege de aanleg van het Máximakanaal moest worden verhoogd, klaagden ze over toename van trillingen door passerende treinen. Vooral goederentreinen veroorzaken overlast sinds het spoor in november 2012 in gebruik werd genomen.