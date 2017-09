College Den Bosch: Geen zorgen om pony's op de kermis

Harry Potternacht in Bossche bieb: een heel lang verhaal voor het slapen gaan

15:34 Do 20 sept. Even lezen voordat je gaat slapen krijgt een bijzondere betekenis als je dat doet in een ruimte met duizenden boeken. Het kan op 30 september in de openbare bibliotheek in de Bossche Hinthamerstraat. Dan verzorgen bieb-medewerkers Emmy van Ruyven, Renée Wetzels en Hilde Muskens een Harry Potternacht.