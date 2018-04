Corrie Peeters-Gevers wint het Grôôt Bosch Dictee, lees hier de hele tekst

DE TEKST VAN HET DICTEE

KLASJENERE OVER ‘T TEJAOTER



Heet uwes dè nou ok? Ge wit wel, nou de vekiezinge veur de geminteraod veurbij zijn? Dè ge oew eige afvraogt: wè gaon we nou eigelijk doen mee dè ’Tejaoter aon de Parade’? Verbouwe? Vernuwe? Verplaotse? Herverbouwe of hervernuwe? Ge krègt ‘r gewôôn ’t horlewiebes van! Ge wit ‘r vort toch ginne goeien himmelse raod mir mee? Want zeg nou eiges: Jizzus Marante, naor wè veur ’n vergimmes lilleke kont-stèrt-bevalling staon we nou toch wir mee z’n alle te blieke? Nakende, nakende, dè keind is toch al zekers wir zon twaolf jaor onderwege, witte dè eigelijk wel?



EINDE BEGINNERSDICTEE



Ginnen hond begrèpt nog van veure hoe ’t van achtere in mekaore zit. Zô gèk as ‘t pèrd van Christus worde d’r van! Kèk, urst moeste d’r nog twee zaole komme in ’t nuwe tejaoter en toen inene nog mar één. O neeje, ’n paor maonde laoterder tóch wir twee, éne grôte en één kleine. Toen wir vonde ze asbest in dieje kiet. Hil diejen ouwen desem hebbe ze vlejejaor veur zon twee miljoen euro uit de boveste raom geflikkersteend gehad.



Veur nóg zon zeuventig miljoen zouwt d’r toen ’n nuw tejaoter komme. We mochte as Bosschenaore meepesant eiges meekieze veur ’t ontwèr(re)p! Dè gong ok al nie deur. Vusteduur! Toen zouw ’t tejaoter wir veur efkes verhuize naor de Sint Cathrien. Koste? Onbekend. En nou moet ’t wir veur vijftig miljoen zon bietje geherverbouwd en gehervernuwd worre, geleuf ik. O neeje, veurige week waar ’t wir opgelôpe naor 55 miljoen.



Bent uwes d’r nog? Ken ’t ammaol nóg veul èrgerderder? Pesôônlijk eiges denk ik van wel. Want witte wè? Wè denkte? Wè as ze nou ok nog ’s ok nog ‘s aon d’n achterkant van ’t nuwe tejaoter, ‘nne nuwen brug over d’n Diest zouwe gaon bouwe? Attenooije, hoe lang zouw dè projèkt dan wel wir nie gaon dure, denkte? Veur dè dè ammaol klaor is heet ok uwes ‘nnen baord die vort nèt zô lang is as die van Sunnereklaos eiges!