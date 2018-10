Crowdfunden voor film: Dat kun je zo aanpakken

Steenrijke Marijcke van Oss verruilt villa in Nuland tijdelijk voor klein rijtjes­huis: We hebben hier alles maar dan in kabouter­for­maat

14:09 NULAND - ,,In principe hebben we hier alles wat we thuis ook hebben, maar dan in kabouterformaat." De steenrijke Marijcke van Oss uit Nuland, haar zoon Mark en chihuahua Marcus ruilden voor het SBS 6-programma Steenrijk Straatarm voor een week van huis met een gezin uit Didam. Een gezin met een heel wat kleiner huis. En dat is wennen.