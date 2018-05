Cruyff Court in Den Bosch kan er voorlopig weer tegenaan

,,Ik word blij van sportende kinderen. Ieder kind moet mee kunnen doen. Of ze nu rijk of arm zijn, een handicap hebben of niet. Het Cruyff Court geeft daar mooi cachet aan”, zei Rianne Bieckmann, die namens de afdeling sport & bewegen van de gemeente afwezig is. ,,Het is een ontmoetingsplek voor de jeugd in de wijk.”