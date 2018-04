Curator verwacht doorstart delen failliet bouwbedrijf Moonen

Huisartsen Vinkel willen brede dorpspraktijk: van apotheek tot thuiszorg en hartfalenpoli

11:27 VINKEL - Drie jaar geleden nam Jos van der Sande (38) de kleine huisartsenpraktijk in Vinkel over van Ad van Heijningen. Daarmee ging een droom in vervulling. Anno 2018 heeft hij een nieuwe droom.