CV de Pindollen viert 50-jarig jubileum met reünie

Afgelopen carnaval werd CV de Pindollen al in het zonnetje gezet door verschillende clubs en vriendengroepen uit Nuland, maar een echte receptie om het heugelijke feit te vieren, hoefde niet. "Dat is toch niet meer van deze tijd," zegt Joke Dirks (61), mede-initiatiefnemer van de reünie die gisteren gehouden werd. "Bovendien hebben we het jubileum een beetje aan ons eigen gehouden."

Ze vertelt het in de Tielebar, waar zo'n 45 man bij elkaar gekomen is. Ook Marij van den Akker (61) schuift aan. "Onze ouders zaten in de beginfase van de club. En wij zijn al lange tijd vriendinnen. Zodoende kwamen we eigenlijk op het idee van een reünie. Vijftig jaar geleden is het allemaal bij café Vladeracken begonnen, maar dat bestaat niet meer."

Sowieso bestaat het carnaval niet meer zo als vroeger, vinden de twee vrouwen. "Vroeger gingen we van café naar café, maar nu is het allemaal in gemeenschapshuis De Meent te doen. Ook heel gezellig hoor, en wij als ouderen worden daar volledig geaccepteerd door de jongeren, maar het is wel anders." Tja, geen stamtafel meer om aan te zitten, maar een ronde statafel om aan te hangen. "En de muziek staat zo hard hè. Vroeger konden we nog gezellig met elkaar praten, van die slappe klets, weet je wel. Het ligt waarschijnlijk aan ons hoor, want de tijd dat we vier dagen achtereen gingen is ook voorbij."

Wat dat betreft hoeft Joke ook niet zo nodig haar vader achterna, die met zijn 84 jaar nog steeds carnaval vierde. "Aftellen tot 11-11 doe ik ook niet meer. We hebben er wel zin hoor!" Marij vult aan: "Maar de tijd dat ik maar nachtdiensten draaide om met carnaval vrij te zijn, die tijd heb ik gehad."